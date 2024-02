Spalletti: "Una squadra che mi piace sempre guardare? Il Milan"

vedi letture

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale non ha parlato solo della Nazionale italiana in vista dei prossimi europei, ma anche del campionato italiano. In particolare, l'ex tecnico del Napoli ha esaltato due squadre, vale a dire Bologna e Milan. Ecco le sue parole: "Nel Bologna rivedo molte cose del mio Napoli, gioca un calcio europeo. Sovraccarico intorno alla palla e scambio continuo di posizioni mantenendo un equilibrio di squadra. L’Atalanta non è più una sorpresa: ha completato il suo percorso, è una squadra matura, solida. E poi ha Koopmeiners.

Una squadra che mi piace sempre guardare? Il Milan. Probabilmente tra le grandi è la più camaleontica e le sue partite sono sempre diverse. Sanno fare un po’ tutto, Pioli riesce sempre a mandare in campo una squadra competitiva ad alti livelli, valorizzando le qualità dell’intera rosa".