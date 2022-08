Spezia, Caldara: "Nella scorsa stagione ho giocato tanto. Quest'anno devo fare un altro step"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Caldara, difensore dello Spezia in prestito dal Milan, si è così espresso in conferenza stampa sul suo momento: “L’anno scorso ho fatto parecchie partite, ho ritrovato il ritmo gara e ora non ho più problemi. A livello fisico e mentale mi sento meglio ma quest’anno devo fare un altro step. Mi trovo bene, il mister vuole che partecipiamo tanto anche alla manovra offensiva e in questo mi trovo bene. Dipenderà tanto da me, cercherò di dare il meglio di me perché devo ritrovare oltre che i minuti anche le prestazioni".