Spiegel - Superlega, riforma con promozioni e retrocessioni

Juventus, Barcellona e Real Madrid non si arrendono e secondo la testata tedesca Spiegel valutano un cambiamento di formula per rilanciare il progetto Superlega. Per questo, sarebbe stata contattata l'agenzia Flint per un lavoro di Lobbying al fine di promuovere il progetto.

La nuova idea - La stessa Flint avrebbe suggerito di influenzare l'opinione di politici e giornalisti, ma soprattutto di cambiare il format pensato originariamente visto che la formula a inviti non troverebbe il favore di molti. L'obiettivo è infatti quello di convincere, conquistare, tifosi e opinionisti col nuovissimo progetto. In questo senso, la società spagnola A22 Sports Management avrebbe proposto un torneo diviso in due: Superlega 1 e Superlega 2, con promozioni e retrocessioni (2 nello specifico, oltre ad una wild card ogni anno).

Altri possibili scenari - Un'altra idea è quella di accedere alla Superlega 2 direttamente dai campionati (e non da una competizione europea come nel precedente caso), con 17 potenziali nuove squadre ogni anno più 3 retrocesse dalla Superlega 1. A questa invece si accederebbe tramite i campionati, ma non secondo il risultato di una singola stagione bensì seguendo i meriti sportivi degli ultimi 5 anni (come succede per il calcolo del ranking UEFA, ndr), un modo buono per permettere ai grandi club di partecipare anche in caso di fallimento in una singola stagione.