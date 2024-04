Squillaci: "Adli ha bisogno di continuità di prestazione, può diventare molto importante"

"Cosa pensi del rendimento stagionale di Olivier Giroud con il Milan? Per me non è una sorpresa quello che sta facendo, lo conosco molto bene. Abbiamo giocato anche insieme nell’Arsenal. Sta facendo grandi cose, è inesauribile". Parla così Sébastien Squillaci, ex difensore di Monaco, Siviglia e Arsenal, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo: "Ha tanta esperienza ed è un attaccate vero. Dentro l’area di rigore lo ritengo essere uno dei centravanti più forti in assoluto, non solo nel campionato italiano ma in tutta Europa e in tutto il mondo. È forte di testa e sa giocare tanto e bene anche per la squadra. Giroud è veramente forte".

Theo Hernandez nel suo ruolo in questo momento è uno dei più forti al mondo?

“Ha forza, ha velocità, sa fare bene le due fasi: è un giocatore davvero completo e molto forte. Nel suo ruolo, nella posizione che occupa in campo, per me Theo Hernandez è uno dei più forti in assoluto al mondo. Anche con la Francia credo possa fare ottime cose".

Fra i giocatori francesi del Milan la sorpresa è stata la crescita di Adli?

“Yacine è un giocatore giovane, ora sta vivendo un ottimo momento. Tecnicamente lo ritengo un buon giocatore con un’ottima visione di gioco. Adesso ha bisogno di continuità anche a livello di prestazioni. Deve giocare e sfruttare tutte le possibilità che gli vengono concesse. Adli può diventare davvero un giocatore molto importante per il Milan”.