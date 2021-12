Stadi, il Governo ha deciso: capienza al 75%, ma con mascherina FFP2 obbligatoria

Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia sulle restrizioni per arginare la variante Omicron fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi in Italia. Viene previsto infatti l'obbligo di mascherina FFP2 anche all'aperto - riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport - e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato comprese, oltre che per andare al cinema, a teatro o viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico. Sembra scongiurata dunque la possibilità di intervenire nuovamente sulla capienza, che resta al 75%.

Alle 17 è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri che scioglierà gli ultimi nodi e ratificherà le decisioni dell'esecutivo, con le nuove misure in vigore dal 27 dicembre.