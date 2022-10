Stadio, Bonomi: "Convivenza Milan-Inter è unica al mondo, da continuare per il bene della città"

MilanNews.it

L'advisor del Milan Giuseppe Bonomi è intervenuto così nel corso del secondo incontro del dibattito pubblico, in corso in questi minuti a Palazzo Reale a Milano: "I due club hanno deciso di continuare una convivenza che è unica al mondo. La nostra proposta riafferma questa volontà di convivere ancora per il bene del calcio milanese e vogliamo farlo nell’area di San Siro che è il quartiere del calcio meneghino. Consentirci di avere una casa adeguata sia un interesse di tutta la città e non solo dei due club".