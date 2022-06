Stadio, dilatati i tempi del dibattito pubblico. Tremila emendamenti da discutere

MilanNews.it

Gerry Cardinale si è insediato negli uffici di via Aldo Rossi e pensa già al nuovo stadio, tanto che nei giorni scorsi il nuovo proprietario del Milan sarebbe stato in visita a Sesto per visionare l'area dei depositi Falck. Il Corriere della Sera intanto riporta come bisognerà aspettare ancora un po' per il dibattito pubblico per quanto riguarda il progetto del nuovo San Siro a Milano. Infatti prima di dare avvio alle operazioni bisognerà approvare il bilancio che però è appesantito, a oggi, da ben tremila emendamenti che vanno discussi. I tempi, dunque, non fanno altro che allungarsi ulteriormente.