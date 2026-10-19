Era dalla stagione dello Scudetto con Pioli che il Milan non restava imbattuto nelle prime sette giornate

Era dalla stagione dello Scudetto con Pioli che il Milan non restava imbattuto nelle prime sette giornateMilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia
Il Milan (4V, 3N) è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22.

Il Milan (4V, 3N) è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (6V, 1N in quel caso). Lo riporta Opta.