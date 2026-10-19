Era dalla stagione dello Scudetto con Pioli che il Milan non restava imbattuto nelle prime sette giornate
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Il Milan (4V, 3N) è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22.
Il Milan (4V, 3N) è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (6V, 1N in quel caso). Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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