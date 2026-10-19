Diego Moreira è tra i più giovani in Serie A ad aver già quattro partecipazioni attive a gol

Diego Moreira è tra i più giovani in Serie A ad aver già quattro partecipazioni attive a gol
Oggi alle 17:40News
di Antonello Gioia
Tra i calciatori con almeno quattro partecipazioni attive in questa Serie A, solo in tre sono più giovani di Diego Moreira.

Tra i calciatori con almeno quattro partecipazioni attive in questa Serie A, solo Vasilije Adzic (classe 2006), Gustavo Varela (classe 2005) e Nico Paz (settembre 2004) è più giovane di Diego Moreira (3G, 1A – agosto 2004).
 