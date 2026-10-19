Krosche di nuovo in orbita Milan? I migliori colpi dell'ex dirigente dell'Eintracht

Nella giornata di ieri l'Eintracht Fraconforte ha comunicato di aver accettato il passo indietro di Markus Krosche, che non ricopre più la carica di DS del club. Il dirigente tedesco, già in estate molto vicino al Milan, è di nuovo in contatto con i rossoneri per la carica di "Head of Football" che Cardinale sta cercando ormai da mesi. Nei suoi anni all'Eintracht ha dato una forte struttura organizzativa, e ha vinto anche una storica Europa League nel suo primo anno di responsabile sportivo del club. È stato inoltre molto bravo ad andare a pescare giocatori di enorme talento, comprandoli a poco per poi rivenderli a tantissimo. Questi i suoi colpi migliori:

I MIGLIORI COLPI DI MARKUS KROSCHE

Randal Kolo Muani: preso a parametro zero dal Nantes e rivenduto al PSG per 95 milioni

Omar Marmoush: preso a parametro zero dal Wolfsburg e rivenduto al Manchester City per 75 milioni

Hugo Ekitiké: preso a circa 20 milioni dal PSG e rivenduto al Liverpool per quasi 100 milioni

Willian Pacho: preso a circa 13 milioni dal Royal Antwerp e rivenduto al PSG per 40 milioni

Nathaniel Brown: preso a circa 3,5-5,5 milioni dal Nürnberg e rivenduto al Bayern Monaco nell’estate 2026 per 50 milioni fissi + 5 milioni di bonus