Sembra incredibile, ma il Milan ha battuto l'Atalanta per la prima volta da quasi quattro anni

Sembra incredibile, ma il Milan ha battuto l'Atalanta per la prima volta da quasi quattro anniMilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia
Il Milan ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023, anche in quel caso in un match casalingo.

Il Milan ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023, anche in quel caso in un match casalingo (2-0 con Stefano Pioli in panchina); per i rossoneri chiusa una striscia di sei gare di fila senza successi contro i nerazzurri nel torneo (2N, 4P). Lo riporta Opta.
 