Pellegatti: "Krosche-Milan, dialogo positivo ma ancora punti da chiarire"

Il commento di Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, in merito alla situazione attuale nella trattativa tra Milan e Markus Krosche

Il Milan è di nuovo al lavoro con Markus Krosche per renderlo il nuovo Head of Football del club rossonero. Vicinissimo in estate, il passaggio a Casa Milan era saltato sia per le tempistiche - in mezzo al calciomercato - sia per una ricca penale che il dirigente avrebbe dovuto pagare, scaduta però nel mese di settembre. Gerry Cardinale vuole portare il tedesco ormai ex Eintracht Francoforte a Casa Milan. Sul tema è intervenuto Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato nel proprio canale YouTube.

Il commento di Carlo Pellegatti sulla situazione legata a Markus Krosche: "Krösche ovviamente sta parlando con il Milan, è lusingato, però attenzione perché non è ancora stato definito nulla. Sarebbe anche un po' tentato da un possibile passaggio al Bayern Monaco, dove c'è un Head of Football che sembra sia un po' caduco, un po' vacillante. Queste notizie arrivano dalla Germania, quindi attenzione a questa riflessione di Krösche. Però c'è aria positiva per la conclusione a favore del Milan e di Krösche della trattativa, ma ci sono ancora dei piccoli o grandi ostacoli".