Trevisani confronta Milan e Juve: "Amorim ci sta mettendo del suo, punta molto superiore, Gila ha sistemato la difesa"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "Il Milan ha fatto 21 minuti finali esattamente come i 90 della Juve: è stato incredibile, sembrava di aver visto due partite diverse! Però la partita ha avuto veramente un finale da brividi, rischiavamo di vanificare un'ora bellissima.

Nel Milan, oltre Maignan, Modric, Rabiot, c'è un centravanti molto superiore a quelli della Juve, Mario Gila dietro che ha aiutato la difesa a fare il salto di qualità, e l'allenatore che ci sta mettendo molto del suo. Io una cosa che non ho capito ieri è perché non sia entrato Cisse dopo quei 60 minuti da favola a Salisburgo. Cioè, è entrato Loftus-Cheek che giocava praticamente per gli avversari... forse avrei messo uno che aveva appena fatto una tripletta!".