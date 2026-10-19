Milan-Atalanta, premiati i tre Milan Club con il maggior numero di iscritti nel pre partita

La domenica di San Siro contro l'Atalanta non ha solo portato 3 punti in dote agli uomini di Amorim, ma è stata anche l'occasione per celebrare i Milan Club e il loro legame con il Club rossonero.

Il pre-partita di ieri ha, infatti, visto il lancio di una nuova iniziativa dedicata ai Milan Club presenti a San Siro, all'interno di una serie di attività pensate per far sentire i club di tifosi parte dell’esperienza del giorno partita e riconoscerne il valore all’interno della famiglia milanista.

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match di ieri, sono stati premiati i tre Milan Club con il maggior numero di iscritti: un rappresentante di ciascun club ha ricevuto da Donadoni una maglia commemorativa con il nome del Milan Club di riferimento e scattato una foto a bordocampo insieme all'ex calciatore rossonero.

Durante l'estate, inoltre, AC Milan e AIMC avevano rinnovato la convenzione che rafforza la collaborazione tra il Club e la comunità dei Milan Club. Questo nuovo accordo, infatti, punta a promuovere un tifo sano, etico, responsabile ed inclusivo, oltre ad offrire nuove occasione di partecipazione - come avvenuto ieri a San Siro - ai circa 70mila soci degli oltre 650 Milan Club affiliati.