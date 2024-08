Stasera c'è Milan-Monza: il report dell'allenamento di ieri. Presente Cardinale

Questa sera alle 21 il Milan scenderà in campo contro il Monza per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Si tratta dell'ultimo test prima dell'esordio ufficiale in campionato. Questo il report dell'allenamento di ieri a Milanello.

"Squadra in campo questa mattina per la sessione di allenamento; presenti a Milanello per seguire il lavoro del gruppo rossonero Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare, svolta tramite alcuni esercizi atletici eseguiti con il pallone. A seguire, per terminare il riscaldamento, serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, a seguire lavoro tattico e prove sulle palle inattive prima di rientrare negli spogliatoi.

MARTEDÌ 13 AGOSTO

La squadra sarà impegnata nella seconda edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi", in programma alle ore 21.00 a San Siro contro il Monza".