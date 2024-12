Stefanelli (CdA Milan): "Bisogna far capire ai tifosi quanto sia importante creare valore in 5-10 anni invece di cercare di vincere subito lo Scudetto. I nostri tifosi non sono molto convinti di questo tipo di processo”

Riccardo Stefanelli, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'AC Milan, si è così espresso nel documento redatto dalla Harvard Business School sul Milan.

[traduzione a cura di MilanNews.it]

Sul nuovo stadio:

“Un nuovo stadio ci consentirebbe di prendere un evento come una partita di 90 minuti e di trasformarlo in un luogo dove trascorrere quattro o cinque ore. Se limitiamo il nostro business ai circa 40 euro che i tifosi pagano in media per il biglietto, non cresceremo. Abbiamo bisogno di luoghi dove possano mangiare e bere, dove possano acquistare merchandise, e dobbiamo avere aree di ospitalità aziendale adeguate. Inoltre, abbiamo bisogno di uno stadio che viva 300 giorni all’anno”.

Sul progetto:

“Far comprendere ai tifosi più appassionati quanto sia importante per noi creare valore in cinque o dieci anni invece di cercare di vincere subito il titolo di Serie A. È una grande sfida. I nostri tifosi non sono molto convinti di questo tipo di processo”.

