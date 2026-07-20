Di Stefano: "Per Pulisic so che c'è il contratto da sistemare. Poi c'è la situazione infortuni da gestire"

vedi letture

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro al Milan di Christian Pulisic.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro al Milan di Christian Pulisic: “Mi aspetto il Pulisic di due anni fa. Credo che rimanga al Milan. Cardinale è americano e credo voglia un simbolo americano. Ma al di là di questo, tranne la stagione passata, il Pulisic dei primi due anni è stato perfetto: doppia cifra in entrambi gli anni. La scorsa annata pochi gol, poca sintonia e tanti infortuni. Io credo che nel 3-4-2-1 non servano due esterni per giocare sotto la punta ma due interni, che sappiano giocare spalle alla porta, tra le linee e che sappiano fare le seconde punte. Leao non lo è perché è un esterno, Pulisic lo è, Nkunku lo può fare, come anche Saelemaekers e Rabiot all'occorrenza. Spero che Pulisic possa rimanere al Milan ma so che c'è la dinamica del contratto da sistemare. Poi c'è la situazione infortuni non bellissima da gestire: negli ultimi 12 mesi è stato molto spesso infortunato, però è difficile trovare un giocatore con il valore di Pulisic”.

Di Stefano sul mercato del Milan

"Non credo - ha spiegato Di Stefano sul calciomercato del Milan - che il Milan avrà o vorrà avere altri 100 milioni da mettere ‘a fondo perduto’ nel mercato. E credo che sia anche corretto che il Milan venda. La squadra lo fa l'ambiente dello spogliatoio e se nella squadra lasci delle pedine come Tomori, che personalmente stimo, ma che tu hai deciso che non farà più parte del progetto, non gioca e ha poca continuità, c'è un rischio”.