Stramaccioni su Modric, De Bruyne e Dzeko: "Sono tre vincenti, faranno benissimo"

Andrea Stramaccioni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United nel mirino di Milan e Napoli: "Il danese è un giocatore potenzialmente completo, ha forza, non è per niente lento e vede la porta. Ma ha bisogno di inserimenti: al Napoli avrebbe ritrovato McTominay, al Milan magari giocherà accanto a un’altra punta. In ogni caso, sono convinto che possa fare bene in rossonero”.

L'ex tecnico dell'Inter ha poi commentato la presenza nella prossima Serie A di tre campioni come Luka Modric, Kevin De Bruyne ed Edin Dzeko: "Sono campioni che sicuramente daranno il loro contributo. Professionisti incredibili che stanno bene fisicamente e mentalmente non mollano un centimetro. Parliamo di tre vincenti, che arrivano da stagioni da protagonisti e tutti e tre sono arrivati in squadre che hanno bisogno delle loro qualità, dal 1’ o da subentrati. Faranno benissimo”.

