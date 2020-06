Strasser: "Gol col Cagliari? Ho calciato senza pensarci molto. Gattuso un fuoriclasse"

Intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Rodney Strasser, ex centrocampista rossonero, ha parlato del suo primo primo gol in A: “Mister Allegri ci chiedeva spesso di tagliare, per creare spazio. Quando l’ho trovato, ho calciato senza pensarci molto: l’unica cosa a cui pensare era fare gol". E allora i pensieri tornano a quella corsa verso la bandierina con i compagni “che mi saltavano addosso. E’ stato un gol importante per tutta la squadra, dai giocatori ai massaggiatori: ho sbloccato la partita a pochi minuti dalla fine. E l’ho sbloccata io, un centrocampista difensivo, uno dai cui non ti aspetti il gol…”.

Su quel Milan: "Grandi campioni e grandi professionisti: tutti bravissimi e rispettosi". In una rosa di fuoriclasse, difficile scegliere un solo modello, ma Strasser ha pochi dubbi: “Per come lavorava e per la grinta direi Gattuso. Centrocampista davanti alla difesa, come me. In tutto ciò che faceva dava il cento per cento, dall’allenamento alla partita”