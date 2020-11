Stretta al protocollo e multe salate: la Serie A cambia le sue regole per resistere al Covid

Tamponi centralizzati e bolla. La Serie A, lunedì prossimo, discuterà la riforma del protocollo per uniformare i responsi e rispondere ulteriormente al diffondersi della pandemia nel nostro Paese.

Tamponi - Elaborazione centralizzata e standardizzazione dei test, questi gli obiettivi. Come sottolinea il Corriere dello Sport di stamane, al momento la struttura favorita per diventare il riferimento del massimo campionato è Synlab, anche perché è la stessa utilizzata dalla UEFA. Inconvenienti? Uno in particolare, visto che non ha una sede in Sardegna.

Bolla - L'altra novità principale riguarda la bolla. In caso di positività, l'intero gruppo squadra dovrà infatti isolarsi in un unico posto. Magari il centro sportivo, altrimenti un albergo o una struttura ad hoc. Niente più deroghe, insomma, per evitare il più possibile contatti coi familiari e quindi nuovi contagi. La pena? Multe ancora più salate per chi violerà le regole.

ASL - Si cercherà infine con le ASL locali un'intesa per ottenere massima uniformità di provvedimenti a livello territoriale e anche la gestione coordinata dei permessi per il rilascio dei calciatori alle Nazional, così da non ripetere i casi Roma e Fiorentina degli ultimi giorni a dispetto del via libera per i nazionali di tutte le altre squadre di Serie A.