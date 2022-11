Stylsvig su RedBird: "La nuova proprietà ha due priorità: ecco quali"

MilanNews.it

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officed di AC Milan, si è così espresso alla rivista Business People (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Red Bird: "RedBird sta lavorando per assicurare continuità alla gestione Elliott, consolidando gli ottimi risultati sportivi ottenuti nella passata stagione e continuando a investire in tutti gli ambiti chiave del club, marketing e analisi dei dati inclusi, con lo scopo di compiere un ulteriore passo in avanti a livello sportivo e commerciale. In generale, tra le priorità vi è il consolidamento della leadership commerciale e sportiva del club, al fine di rendere la squadra competitiva ai massimi livelli, garantendo strutture e infrastrutture, anche digitali, necessarie a una delle più importanti organizzazioni sportive al mondo. AC Milan intende inoltre rafforzare la squadra femminile e quelle giovanili, senza mai dimenticare il suo braccio filantropico, rappresentato da Fondazione Milan".