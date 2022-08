Suarez: "Milan o Inter? Non so indicare una favorita: partono alla pari"

MilanNews.it

L'ex attaccante dell'Inter Luisito Suarez ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è concentrato sul duello Milan-Inter che, secondo la sua opinione, si riproporrà anche nel corso di questa stagione. Queste le sue parole: "Secondo me questo duello a strisce rossonerazzurre sarà il motivo conduttore della stagione, penso a un bis dell’anno scorso. A un lungo derby per conquistare la seconda stella, il che rende la sfida ancora più affascinante. Non so indicare una favorita, partono alla pari, pur con caratteristiche diverse".