Successore Dal Pino, il CorSport: "Voci su Marotta e Scaroni, ma il regolamento lo vieta"

Paolo Dal Pino non è più il presidente della Lega Serie A: una decisione che ha avuto origine più di un mese fa, quando il manager aveva deciso di trasferire le proprie attività lavorative a Los Angeles. È probabile che Lotito, l'uomo che aveva prima appoggiato la candidatura di Dal Pino, pilotandone poi la rottura con la Federazione, cerchi di piazzare nuovamente un suo uomo. La prima assemblea elettiva è stata convocata per lunedì prossimo. I presidenti avranno 45 giorni per evitare il commissariamento: nel consiglio informale di ieri - ricostruisce il Corriere dello Sport - è trapelato un certo ottimismo sulla possibilità di individuare un nome entro circa due settimane. Nelle scorse ore sono circolati rumor anche su Scaroni, Percassi e Marotta, ma il regolamento prevede che un dirigente di club non possa ricoprire il doppio incarico.