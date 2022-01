Supercoppa confermata col Meazza al 50%. Inter e Juve volevano evitare il danno economico

Nessun passo indietro dalla Lega Serie A sulla Supercoppa italiana tra Inter e Juventus (che si giocherà comunque il 12 gennaio), dopo una decisione governativa che, oltre a ridurre il numero degli spettatori, taglia anche gli incassi. Se al 75% San Siro poteva ospitare 57.000 tifosi, al 50% potrà accoglierne 38.000. Per dare un’idea - sottolinea Tuttosport - proprio 57.000 erano gli spettatori di Inter-Juventus di campionato, giocata il 24 ottobre e con un incasso intorno ai 5 milioni. Il danno per le due società (che si sarebbero suddivise alla pari gli introiti da botteghino) è facilmente calcolabile. Per questo era circolata l’idea di uno spostamento al 18 maggio, con la speranza di tornare in primavera al 75, se non al 100% della capienza. Non se ne è fatto nulla.