Supercoppa Italiana 2024, manca solo una tra Lazio e Milan: sarà l'avversaria dell'Inter in semifinale

Manca solamente una squadra per la Supercoppa Italiana 2023/24, per la prima volta in cui il torneo si assegna con la modalità della Final Four.

Già note le prime tre partecipanti: Napoli, Inter e Fiorentina. I vincitori della Serie A contro la finalista perdente di coppa daranno vita a Napoli-Fiorentina come prima semifinale, l'altra sarà tra l'Inter che ha trionfato in Coppa Italia e la seconda in campionato, quindi una tra Lazio e Milan.