Supercoppa Italiana femminile, la Juve batte la Roma conquista la finale. Alle 18 Milan-Fiorentina

Si è conclusa, con i tempi supplementari, la prima semifinale di Supercoppa Italiana di Calcio femminile, che, al "Comunale" di Chiavari, ha visto contrapporsi Juventus e Roma: 2-1 il finale per la piemontesi.

Un po' a fatica, le bianconere hanno battuto le giallorosse, con il decisivo gol di Girelli al secondo tempo supplementare. Che si era resa protagonista, con l'assist a Bonansea al 22' del primo tempo regolamentare, del vantaggio torinese, azzerato poi dal pareggio di Swaby.

La Juventus stacca quindi il pass per la finale, dove affronterà la vincente di Fiorentina-Milan (match in programma alle 18:00).