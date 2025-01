Supercoppa: vertici Lega A e club accolti da ambasciatore a Riad

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - L'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci, ha accolto presso la sua residenza a Riad una delegazione della Lega Serie A e delle quattro squadre semifinaliste della Supercoppa italiana. Insieme col presidente e l'ad della Lega, Ezio Maria Simonelli e Luigi De Siervo, erano presenti per l'Inter Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, per la Juventus Gianluca Ferrero, Francesco Calvo e Giorgio Chiellini, per il Milan Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada e per l'Atalanta Antonio e Luca Percassi.

Al termine dell'incontro, informa la Lega serie A, la delegazione ha visitato il quartiere di Ad Diriyah, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco per gli edifici tradizionali in mattoni di fango. (ANSA).