Superlega, tifosi Real contrari: "Odio al calcio moderno"

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Odio eterno al calcio moderno. Così finisce il football come lo conosciamo". Comincia così il tweet con cui 'Ultras Sur', il gruppo più numeroso e 'caldo' della tifoseria del Real Madrid, esprime la propria contrarietà al progetto della Superlega. Secondo i supporter delle 'merengues', "si vuole mettere in piedi un progetto sulla base dei soldi e non dei meriti sportivi, mettendosi dietro le spalle il romanticismo di questo sport che ci ha fatto innamorare e per cui diamo la nostra vita. Non avrete il nostro appoggio per distruggere tutto questo". (ANSA).