Suso su Giampaolo: "Eravamo a -4 dalla Champions ma non vedevo una squadra"

Suso, intervistato da Sky Sport, è tornato sulla gestione Giampaolo, sottolineando come il problema non fosse la classifica: "Prima della partita contro il Lecce eravamo a 4 punti dalla zona Champions League, quindi eravamo là vicino. La cosa che ti fa arrabbiare è che prima non vedevo una squadra. Non so, era una cosa strana. Con Pioli penso che possa essere diverso".