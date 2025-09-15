Tacchinardi: "C'è tanto Allegri nella vittoria contro il Bologna. Max ha trovato l'abito giusto a questa squadra"

Ai microfoni di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, tra le altre, della Juventus, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna per 1-0: "Vittoria allegriana? C'è tanto Max in questa partita, ma credo che ci sia tanto Allegri anche nelle ultime settimane. Dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, dove c'era un Milan troppo aperto, Allegri ha trovato l'abito giusto a questa squadra, è molto più compatto e più basso a livello difensivo e cercare poi di creare qualcosa di importante davanti. Allegri ha poi messo Modric in cabina di regia e ha dato le chiavi del Milan ad un fuoriclasse come il croato".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.