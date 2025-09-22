Tacchinardi: "Rabiot si incastra perfettamente con Modric che è un fuoriclasse assoluto"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato così il centrocampo del Milan durante l'ultima punta di Pressing: "Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha messo in rosa un giocatore come Adrien Rabiot che si incastra perfettamente con un fuoriclasse come Modric. E' il croato che comanda il gioco del Milan. Modric è un fuoriclasse assoluto e Rabiot gli sta dando una grande mano. Milan da scudetto? Per me no".

Questo il tabellino di Udinese-Milan 0-3, gara valevole per il quarto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

UDINESE-MILAN 0-3

Marcatori: 40', 53' Pulisic (M), 46' Fofana (M)

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (59' Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp (59' Rui Modesto), Zarraga, Karlstrom, Atta (81' Miller); Bravo (45' st Buksa), Davis (59' Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (67' De Winter); Saelemaekers, Fofana (67' Ricci), Modric (81' Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (63' Loftus-Cheek), Gimenez (63' Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella; Odogu, Bartesaghi, Balentien. All. Landucci

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 30' Atta (U)

Espulsi: nessuno

Recupero: 2' 1T, 3' 2T