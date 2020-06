Tanti auguri a Rafael Leao

Non ha ancora completato la sua prima stagione in rossonero, anzi, si prepara a ripartire con ancora più entusiasmo per questo rush finale. Rafael Leão oggi festeggia 21 anni, il suo primo compleanno da quando è un giocatore del Milan. In questi primi mesi ci ha mostrato lampi del suo enorme potenziale, sempre con il sorriso sulle labbra. A lui auguriamo tantissime soddisfazioni in rossonero, a partire dalla prossima partita: parabéns, Rafa!