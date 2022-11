Tardelli: "Non si è capito che tipo di giocatore sia De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Tardelli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a RaiSport sul Milan: "L'assenza di Giroud ha pesato molto, con lui sarebbe stato diverso. E poi non crescono i giocatori che hanno preso: hanno puntato su calciatori giovani come De Ketelaere, ma non è ancora venuto fuori e non si è capito che tipo di giocatore è...".