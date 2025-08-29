Tare a DAZN: "Sicuramente prenderemo un altro difensore. Nkunku giocatore che porta velocità e qualità. Musah? Decideremo in questi giorni"
In merito all’imminente sfida di questa sera in programma alle 20.45 tra Lecce e Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto così il direttore sportivo Igli Tare. Le sue parole:
Sulla sconfitta contro la Cremonese
"Abbiamo passato una brutta settimana, di tensione e arrabbiattura. Oggi dovremo essere bravi a tornare a vincere perchè fondamentale per il nostro percorso. Se analizzi il Milan del'anno scorso, contro la Cremonese abbiamo commesso errori simili. Oggi sarà fondamentale giocare una gara più attenta".
Sul mercato e su Nkunku
"E' un centravanti moderno capace di giocare in tutte le posizioni dell'attacco. E' un ragazzo forte che può dare più velocità e imprevedibilità alla squadra. Sicuramente prenderemo un difensore centrale. Musah? Decideremo tra domani e dopo per il bene della squadra e soprattutto del ragazzo".
