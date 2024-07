Tare: "Conosco bene Pavlovic: può giocare a tre o a quattro, ha un piede educato e tanti gol nei calci piazzati. Il Milan farebbe un grande colpo"

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando vari temi del calcio italiano e del calciomercato, partendo da un suo possibile ritorno: "Non lo so. La voglia non manca, sicuramente non voglio affrettare niente, deve essere una cosa che ha senso che mi possa stimolare, ma sicuramente la voglia c'è".

Il Milan punta su Pavlovic. Lei lo conosce bene?

"Non è che lo conosco bene e basta. Avevamo firmato con il giocatore ma non ha passato le visite mediche, con il nostro medico che non ha dato il via libera. E tornò al Salisburgo. Lo conosco bene, può giocare a tre o a quattro. Ha un piede educato e tanti gol nei calci piazzati. Il Milan farebbe un grande colpo".

Già ai tempi della Lazio aveva parlato benissimo di Khephren Thuram. Cosa pensa del neo acquisto della Juventus?

"Sarà la sorpresa del campionato italiano. Ha tutto per diventare un giocatore di grande livello. Sono rimasto sorpreso che le big d'Europa non abbiano fatto un pensiero su di lui e faccio i complimenti alla Juventus. Può crescere ancora tanto, fa le due fasi ed è un centrocampista di livello".

Può diventare più forte di Rabiot?

"Sarei ingiusto, Rabiot ha fatto una carriera importante e sono giocatori diversi. Thuram può fare qualsiasi ruolo del centrocampo, sono differenti. Facesse la carriera che ha fatto Rabiot sarei felice, perché avrebbe vinto molto".