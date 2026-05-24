Tare (e Allegri) difeso dalla Curva: "Sarebbe l'ultima vittima dell'incapacità altrui. Ci lascerebbe l'amaro in bocca"

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La Curva Sud Milano nel messaggio di fine stagione prima di Milan-Cagliari, ha preso le difese di Igli Tare e Massimiliano Allegri

A pochi minuti dal calcio di inizio di Milan-Cagliari, ultimo turno del campionato e ultima partita della stagione milanista, la Curva Sud Milano ha pubblicato la sua fanzine con un messaggio diretto molto duro rivolto alla proprietà e in particolare al numero uno Gerry Cardinale. Nel corso del suo messaggio i tifosi rossoneri hanno preso le parti di Igli Tare, specialmente nel caso in cui il dirigente albanese dovesse essere allontanato, come anche di Massimiliano Allegri.

Un estratto del messaggio della Curva Sud: "Poi sarà tempo di bilanci, ringraziando chi ci ha permesso di arrivare, nonostante tutto, a giocarci un posto Champions all’ultima giornata: mister Allegri e Igli Tare, le cui voci sul suo presunto licenziamento a fine stagione ci lasciano con l’amaro in bocca. Se così fosse, il direttore sportivo sarebbe solo l’ultima vittima dell’incapacità altrui, di una dirigenza che non ha fatto altro che intromettersi nelle scelte degli acquisti e nelle conseguenti operazioni di mercato, senza dimenticare gli effetti devastanti che i comportamenti di alcuni “manager” rossoneri hanno avuto sulla gestione del gruppo e dello spogliatoio. E così come ogni anno, anche questa volta sono riusciti a trovare il nuovo capro espiatorio, l’ennesima testa da consegnare all’americano per mascherare i propri fallimenti, quando i signori Furlani, Ibrahimovic e Moncada dovrebbero essere i primi a dover riconoscere i propri errori e fare le valigie, liberando il Milan e i milanisti dalla mediocrità portata negli ultimi 4 anni…"