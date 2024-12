Tare giudica così: "Milan squadra di talento, ma ha perso troppi punti in partite chiave"

Igli Tare, ex attaccante ed ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del mercato di gennaio che inizierà tra pochi giorni. Ecco le su parole sul Milan: "I giocatori di talento li ha, ma ha perso punti in partite chiave. Se non partirà nessuno, non credo farà operazioni importanti".

DOVE SEGUIRE MILAN-ROMA

Milan-Roma, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A, sarà tramessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sull'applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e sulle console di gioco Playstation e Xbox. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.

Sarà possibile seguire in diretta Milan-Roma anche con il consueto live testuale su MilanNews.it.