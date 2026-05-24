Tare: "Modric è un tifoso del Milan, ci tiene tanto. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”

vedi letture

Igli Tare, nel prepartita di Milan-Cagliari su DAZN, ha parlato anche del futuro di Luka Modric, raccontando di avere sensazioni positive

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cagliari. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo rossonero sul futuro di Modric.

LE PAROLE DI TARE SUL FUTURO DI MODRIC

Cosa ha detto alla squadra oggi?

“Abbiamo cercato di chiuderci da tutte queste voci. È successo la settimana scorsa, è successo questa settimana. È una partita fondamentale, è quella che ci deve protare al traguardo messo ad inizio stagione, dobbiamo festeggiare insieme ai nostri tifosi”.

La scelta di Modric di continuare a cosa è legata?

“Io penso che alla fine lui rimarrà. È un tifoso del Milan, ci tiene tanto a questa squadra, a questa piazza, è molto affezionato a tutto l’ambiente. Sono convinto che alla fine la sua scelta sarà un sì”.