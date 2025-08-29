Tare: "Nkunku da sempre nei nostri radar: dopo l'infortunio di Leao si è vista una mancanza di velocità"

di Francesco Finulli

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

È arrivato Nkunku, dove si colloca?

"La cosa più difficile come sempre è fare la scelta giusta. È sempre stato nei nostri radar e abbiamo provato a completare il reparto in avanti soprattutto dopo l'infortunio di Rafa si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità: per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione. Fino a 3-4 giorni fa non era possibile perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto con il Chelsea e siamo stati bravi a concludere"