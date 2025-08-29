Tare: "Nkunku da sempre nei nostri radar: dopo l'infortunio di Leao si è vista una mancanza di velocità"

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

È arrivato Nkunku, dove si colloca?

"La cosa più difficile come sempre è fare la scelta giusta. È sempre stato nei nostri radar e abbiamo provato a completare il reparto in avanti soprattutto dopo l'infortunio di Rafa si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità: per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione. Fino a 3-4 giorni fa non era possibile perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto con il Chelsea e siamo stati bravi a concludere"