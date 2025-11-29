Tare sul rinnovo di Maignan: "Andiamo avanti senza metterci pressione. Abbiamo fatto un patto..."

È in corso, da pochi minuti, la partita tra Milan e Lazio, valevole per il 13° turno di campionato. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto nel pre gara della sfida tra rossoneri e biancocelesti ai microfoni di Sky Sport 24. Un estratto delle sue dichiarazioni integrali.

Settimana di Maignan: qual è la posizione del club sul rinnovo?

"Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose"