Tare: "Traumatizzato dall'esordio con la Cremonese. Settimana da incubo"

Tare: "Traumatizzato dall'esordio con la Cremonese. Settimana da incubo"MilanNews.it
Oggi alle 20:45News
di Francesco Finulli

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

Fino a che punto sei rimasto spiazzato dall'esordio?

"Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere bravi perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"