Tassi: "In troppi a decidere: un pasticcio dove ognuno aggiunge il suo peccato"

Giuseppe Tassi, direttore del QS, ha scritto un fondo sul caos delle gare di Serie A annullate causa contagi: "Molto più saggio, in questa delicata situazione, sarebbe stato fermare il campionato come avvenne nell’era della prima ondata. Un modo sicuro per salvaguardare la salute dei calciatori e l’autenticità dei verdetti del campo, che rischiano di essere intaccati dal virus maledetto. […] In questa paludosa vicenda si inseriscono le Asl locali che, senza un coordinamento centrale, decidono secondo la loro diretta valutazione. […] Insomma un pasticciaccio brutto, dove ognuno aggiunge il suo peccato".