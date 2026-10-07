Tassotti su Amorim: "Deve restare ancorato ai suoi principi. Mi piace molto"
Domenica riprende finalmente la stagione del Milan e si vedranno sicuramente i frutti del lavoro che Ruben Amorim avrà svolto in questa sosta: non tanto in campo, visto la rosa ridotta rimasta a disposizione, quanto in sala video per provare a limare e perfezionare il gioco della sua squadra in vista di un mese che si preannuncia caldissimo e fitto di impegni molto importanti. La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi Mauro Tassotti, ex difensore rossonero e collaboratore tecnico di Milan Futuro, che ha speso belle parole per Amorim.
MILAN, AMORIM DEVE RESTARE ANCORATO AI SUOI PRINCIPI
Le dichiarazioni di Mauro Tassotti su Ruben Amorim, tecnico del Milan: "Merita di essere atteso? Me lo auguro, perché le intenzioni sono quelle di
una squadra propositiva. Deve restare ancorato ai suoi principi e non mollare alle prime difficoltà: nella partita in casa della Lazio ha saputo leggere le situazioni e trovare rimedi al doppio svantaggio. Personalmente mi piace e molto, in campo e fuori, per esempio nel suo modo di comunicare: parla tanto e con chiarezza, forse anche troppo per come siamo abituati noi. Con lui non sono mai interviste di circostanza, va dritto. Lo ha fatto anche quando ha spiegato la gestione di Modric"
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