Tassotti: "Theo e Leao dovrebbero scusarsi. Parole Hernandez scuse in pasto al pubblico"

Inizio di stagione travagliato per il Milan. I rossoneri hanno iniziato il ciclo di Paulo Fonseca come peggio non avrebbero potuto: nelle prime tre giornate contro Torino, Parma e Lazio il Diavolo ha ottenuto solo due punti e incassato una sconfitta con la squadra emiliana neopromossa. Sul banco degli imputati allenatori, giocatori e società. Tanta perplessità per una fase difensiva che se possibile sembra essere peggiorata anche rispetto all'anno scorso. Di questo ha parlato l'ex difensore e vice allenatore rossonero Mauro Tassotti, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Mauro Tassotti sul chiacchierato caso del cooling break che ha visto coinvolti Theo Hernandez e Rafael Leao: "Immagine brutta da vedere, i giocatori dovrebbero scusarsi, anche nel chiuso dello spogliatoio. E’ stata una roba folle e le parole di Theo mi sono sembrate delle scuse da dare in pasto al pubblico. L’atteggiamento è stato sbagliato: non c’è altro da dire".