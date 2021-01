Tatarusanu, tre clean sheets in quattro partite giocate

Ciprian Tatarusanu ieri ha giocato la sua quarta partita con la maglia del Milan in questa stagione. Il portiere rumeno, secondo di Gianluigi Donnarumma, in tre occasioni su quattro, ha mantenuto la propria porta inviolata. Ieri poi, contro il Torino, Tatarusanu è stato anche decisivo nei rigori finali parando il tiro di Thomas Rincon, permettendo così al Milan di passare il turno in Coppa Italia. Tatarusanu, oltre che ieri, ha mantenuto la proprio porta imbattuta anche nella doppia sfida di Europa League contro lo Sparta Praga. Parentesi sfortunata invece quella contro la Roma, dove commise un errore in presa alta da calcio d’angolo che costò al Diavolo il gol di Edin Dzeko.