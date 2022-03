Tavelli: "Credo che Pioli tema moltissimo qualche calo di concentrazione"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Fabio Tavelli ha parlato così di Stefano Pioli: “I successi non si ottengono l’albo d’oro, ma aumentando l’albo d’oro. Credo volesse mandare un messaggio ai suoi giocatori, ovvero di non considerare quello che hanno fatto come una garanzia per riuscirci nuovamente. L’obiettivo è di tenerli sempre in tensione. Credo che Pioli tema moltissimo qualche calo di concentrazione dopo un ottimo risultato perché è già successo che il Milan lasciasse dei punti che sembravano già sicuri: in casa con lo Spezia, a Salerno e non solo. Credo che abbia voluto comunicare che cullarsi non va bene, ci si culla a fine campionato eventualmente”.