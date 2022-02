Tavelli: "Tonali-Barella, ora è un confronto molto bilanciato"

Manca sempre meno al derby di Milano di sabato 5 alle 18.00: Inter-Milan sarà una sfida già decisiva per il campionato, ma anche un'occasione per vedere a confronto tanti giocatori interessanti e talentuosi, come Barella e Sandro Tonali. Ne ha parlato a Sky Sport 24 Fabio Tavelli: "L'anno scorso Tonali era molto in difficoltà, ha avuto una stagione molto difficile. Per questo il confronto con Barella era impari. Adesso invece è molto molto bilanciato".