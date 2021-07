Tecca: "Il Milan potrà fare meglio dell'anno scorso: Ibra sarà la chiave"

Massimo Tecca, opinionista, è intervenuto a Sky Sport 24 aggiungendo un parere sulla situazione e le aspettative del Milan per la nuova stagione: "Quello di quest'anno sarà un Milan più forte, un Milan che dovrà dare risposte sul piano della continuità. Abbiamo avuto un Milan uno nella prima parte della stagione e un Milan due che ha risentito della fatica di aver iniziato prima delle altre per i preliminari di Europa League. Questo va sommato anche all'infortunio di Ibra, che è la grande incognita di quest'anno. Ha giocato il 50% delle partite dell'anno scorso, ma quest'anno deve fare di più nonostante l'età che avanza. Sappiamo che è reduce da un infortunio al ginocchio, ma deve essere la chiave del Milan. Abbiamo capito la sua importanza per i rossoneri, non solo per i gol ma anche per la capacità di trascinare i compagni. Se il Milan riuscirà ad avere un Ibrahimovic con una percentuale di partite maggiore, sicuramente potrà far meglio dell'anno scorso e lottare anche per lo scudetto".