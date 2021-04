Tecca su Mandzukic: "È un campione. È stato scelto per la sua esperienza"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato di Mandzukic. Queste le sue parole: "Mandzukic ha avuto diversi problemi. Lo abbiamo notato negli ultimi tempi solo per il gesto nobile della rinuncia allo stipendio. E' un campione che è stato scelto per la sua esperienza e per la sua abilità dentro l'area. Questa sera dovrà fornire una grande prestazione come gli esterni che lo assisteranno."