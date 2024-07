Tentativo in extremis della Roma per Dovbyk: l'ucraino piaceva anche al Milan

Alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, la Roma avrebbe messo a sorpresa gli occhi su Artem Dovbyk del Girona, attaccante ucraino che ad inizio calciomercato è rientrato anche nella lista dei desideri del Milan.

Negli scorsi giorni in Spagna si è parlato tanto di come il classe '97 fosse virtualmente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, ma il mancato ok formale per concludere il trasferimento avrebbe messo seriamente in discussione la trattativa, con la Roma, per l'appunto, che potrebbe sfruttare a proprio favore questa situazione e valutare le potenzialità per inserirsi stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Nella stagione appena conclusa, che ha visto il "suo" Girona conquistare una storica qualificazione in Champions League, Dovbyk si è laureato "Pichichi" de LaLiga mettendo a segno 25 gol e 10 assist in 41 presenze, se continiamo anche quelle in Copa del Rey.